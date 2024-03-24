Горемыкин (Горенский) Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Горенский Степан Иванович
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия https://disk.yandex.ru/d/p7V6kcuQFXtDEw/350-2-1601%201РС%2000160.JPG
Рождение ребёнка
1750
Сын: Горемыкин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно