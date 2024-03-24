Горемыкин (Горенский) Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин (Горенский) Михаил Степанович

Место рождения

Староивановщина, Красноярский округ, Сибирский край

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Горенский Степан Иванович

Мать: не указана

Староивановщина, Красноярский округ, Сибирский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия https://disk.yandex.ru/d/p7V6kcuQFXtDEw/350-2-1601%201РС%2000160.JPG
Рождение ребёнка
1750

Сын: Горемыкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Староивановщина, Красноярский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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