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Баскаков Корнила Лазарев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

18.01.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Баскаков Лазарь Семенов

Мать: Баскакова Степанида Прокофьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Фекла Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Баскакова) Марья Корнилова

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Баскакова) Дарья Корнилова

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Доможирова (Баскакова) Екатерина Корнилова

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Баскаков Максим Корнилов

Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.01.1868
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от дряхлости

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