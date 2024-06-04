Баскаков Корнила Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти18.01.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Фекла Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Баскакова) Марья Корнилова
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Баскакова) Дарья Корнилова
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Доможирова (Баскакова) Екатерина Корнилова
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Баскакова Фекла Ефимова
Смерть
18.01.1868
Причина смерти: от дряхлости