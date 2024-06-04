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Баскаков Максим Корнилов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Баскаков Корнила Лазарев

Мать: Баскакова Фекла Ефимова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Елена Ионова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Баскакова) Анна Максимова

Мать ребёнка: Баскакова Елена Ионова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Баскакова) Степанида Максимова

Мать ребёнка: Баскакова Елена Ионова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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