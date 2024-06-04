Баскаков Максим Корнилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Баскаков Корнила Лазарев
Мать: Баскакова Фекла Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Елена Ионова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Баскакова) Анна Максимова
Мать ребёнка: Баскакова Елена Ионова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Баскакова) Степанида Максимова
Мать ребёнка: Баскакова Елена Ионова
Смерть
После 1850