Уженцев Егор Потапович
Место рожденияБлинникова, Кугаевская волость
Дата рождения1700
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Уженцев Потап Екимович
Мать: не указана
Блинникова, Кугаевская волость
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Уженцева Матрёна Петровна
Блинникова, Кугаевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767
Блинникова, Кугаевская волость