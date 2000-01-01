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Уженцев Егор Потапович

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Место рождения

Блинникова, Кугаевская волость

Дата рождения

1700

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Уженцев Потап Екимович

Мать: не указана

Блинникова, Кугаевская волость
Рождение ребёнка
1726

Сын: Уженцев Никита Егорович

Мать ребёнка: Уженцева Матрёна Петровна

Блинникова, Кугаевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уженцева Матрёна Петровна

Смерть
1767
Блинникова, Кугаевская волость
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