Антонов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Павел Сергеевич

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1915

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Антонов Сергей Васильевич

Мать: Антонова Гликерия Спиридоновна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1917
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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