(Кодолова) Клавдия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1913
Дата смерти16.04.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1913
Отец: Кодолов Анисим Осипович
Мать: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1931
Дочь: Щербакова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
г.Красновишерск
Рождение ребёнка
1937
Сын: Щербаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.1940
Сын: Щербаков Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
24.?.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1970