Дурасова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1914

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1915

Сын: Дурасов Иван Павлович

Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1921

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1925

Сын: Дурасов ?

Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурасов Павел Федорович

Смерть
Неизвестно
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