Дурасова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1914
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1915
Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович
Рождение ребёнка
08.10.1921
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1925
Сын: Дурасов ?
Отец ребёнка: Дурасов Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно