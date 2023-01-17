(Солдаткина) Наталья Владимирова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Место жительства
11.09.1850
Согласно ревизской сказке 1850 года с. Купавны в семье за № 124 числится дочь Владимира Игнатьевича Солдаткина, Наталья возраст 8 лет. (ЦИАМ ф.1796 оп.1 д.461 лл.55об.-57об. Ревизскаъ сказка 1850 год ... Показать все
Место жительства
1855
Согласно исповедальной ведомости села Купавны за 1855 год в доме 7 за №38 числится дочь Владимира Игнатьевича Солдаткина, Наталья - 12 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.747 д. лл.589об.-590 Исповедальна... Показать все
Место жительства
1862
Согласно исповедальной ведомости 1862 года с. Купавны за №18 числится дочь Владимира Игнатьевича Солдаткина, Наталья возраст 19 лет. ( ЦИАМ ф.203 оп.747 д.1840 л.641об. дом №4. Исповедальная ведомость... Показать все
Смерть
Неизвестно