Ушакова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ушаков Адриан Абрамович

Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ушаков Кирилл Абрамович

Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ушаков Пафнутий Абрамович

Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ушакова Параскева Абрамовна

Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Авраамий Иванович

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