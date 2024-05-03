Ушакова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Ушаков Пафнутий Абрамович
Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ушакова Параскева Абрамовна
Отец ребёнка: Ушаков Авраамий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно