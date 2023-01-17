Пучинкина (Скареднова) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Пучинкин Николай Федорович
Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Владивосток, Владивостокский, Приморский край