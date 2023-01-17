Пучинкина (Скареднова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина (Скареднова) Матрена Васильевна

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Место рождения

Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоскаредное, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пучинкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Пучинкин Николай Федорович

Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Николай Федорович

Смерть
1979
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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