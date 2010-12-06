Югина (Мартышкина) Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1930
Дата смерти06.12.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1930
Отец: Мартышкин Алексей
Мать: Мартышкина Ирина
Рождение ребёнка
16.02.1950
Дочь: Асабина (Югина) Елена Антоновна
Отец ребёнка: Югин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
04.08.1951
Дочь: Синельникова (Югина) Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Югин Антон Емельянович
Рождение ребёнка
09.10.1957
Дочь: Лаврентьева (Югина) Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Югин Антон Емельянович
Смерть
06.12.2010
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)