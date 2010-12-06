Югина (Мартышкина) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югина (Мартышкина) Марфа Алексеевна

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Место рождения

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.01.1930

Дата смерти

06.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1930

Отец: Мартышкин Алексей

Мать: Мартышкина Ирина

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1950

Дочь: Асабина (Югина) Елена Антоновна

Отец ребёнка: Югин Антон Емельянович

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1951

Дочь: Синельникова (Югина) Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Югин Антон Емельянович

Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.1957

Дочь: Лаврентьева (Югина) Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Югин Антон Емельянович

Смерть
06.12.2010
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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