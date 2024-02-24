Котельникова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 или 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1870 или 1900
Отец: Котельников Петр Андреевич???
Восприемник
08.02.1904
У родившейся дочери Вали, у родного брата-Василия.
Восприемник
03.01.1905
У дочери своего брата, дочь Апполинария
Восприемник
08.03.1905
У дочери Дарьи своего брата Михаила
Смерть
Неизвестно