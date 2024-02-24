Котельникова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 или 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1900

Отец: Котельников Петр Андреевич???

Мать: не указана

Восприемник
08.02.1904
Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
У родившейся дочери Вали, у родного брата-Василия.
Восприемник
03.01.1905
Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
У дочери своего брата, дочь Апполинария
Восприемник
08.03.1905
Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
У дочери Дарьи своего брата Михаила
Смерть
Неизвестно
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