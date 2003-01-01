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Макарова (Черкашина) Наталья Артёмовна
Макарова (Черкашина) Наталья Артёмовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 2003
Пол
Женский
Отец
Черкашин Артём
1982 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2003
Отец:
Черкашин Артём
Мать:
?
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