Макарова (Черкашина) Наталья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Черкашина) Наталья Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 2003

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2003

Отец: Черкашин Артём

Мать: ?

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