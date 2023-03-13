Гусевъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Гусевъ Яковъ
Мать: Гусева Алена Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гусева) Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гусевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Гусева) Агафья
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Гусева) Настасья
Мать ребёнка: Гусева Наталья
Рождение ребёнка
?.12.1815
Сын: Гусевъ Ларионъ
Мать ребёнка: Гусева Наталья