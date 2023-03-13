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Гусевъ Савелий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Гусевъ Яковъ

Мать: Гусева Алена Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Наталья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гусева) Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гусевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Гусева) Агафья

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Гусева) Настасья

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1815

Сын: Гусевъ Ларионъ

Мать ребёнка: Гусева Наталья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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