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(Минаева) Полина Владимировна
(Минаева) Полина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.2003
Пол
Женский
Отец
Минаев Владимир Евгеньевич
1973 г.р.
Мать
Ксирова (Минаева) Бэла Рамазановна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2003
Отец:
Минаев Владимир Евгеньевич
Мать:
Ксирова Бэла Рамазановна
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