Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1810 г.р.
1814 г.р.
1816 г.р.
1819 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев (Леонтий) Харитонов

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Пелагея Леонова

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1814 ст.

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1816 ст.

Дочь: Ефросиния Леонова

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Яков Леонов

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.10.1819 ст.

Сын: Дмитрий Леонов

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Ракитино, Рузский, Московская область
Место жительства
Около 1820 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1823 ст.

Сын: Захар (Захарий) Леонов

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1826 ст.

Дочь: Акулина Леонова

Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов

Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область

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