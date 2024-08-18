Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Пелагея Леонова
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Рождение ребёнка
29.01.1814 ст.
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Рождение ребёнка
24.09.1816 ст.
Дочь: Ефросиния Леонова
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Яков Леонов
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Рождение ребёнка
21.10.1819 ст.
Сын: Дмитрий Леонов
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Место жительства
Около 1820 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1823 ст.
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Рождение ребёнка
05.06.1826 ст.
Дочь: Акулина Леонова
Отец ребёнка: Лев (Леонтий) Харитонов
Смерть
До 1842 ст.