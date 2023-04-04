Кандинская Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандинская Матрена Ивановна

Кандинская Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кандинский Хрисанф Иосафович

Отец ребёнка: Кандинский Иосаф Хрисанфович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Иосафовна

Отец ребёнка: Кандинский Иосаф Хрисанфович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кандинский Григорий Иосафович

Отец ребёнка: Кандинский Иосаф Хрисанфович

Смерть
1863
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close