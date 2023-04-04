Кандинская Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кандинский Хрисанф Иосафович
Отец ребёнка: Кандинский Иосаф Хрисанфович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Иосафовна
Отец ребёнка: Кандинский Иосаф Хрисанфович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кандинский Григорий Иосафович
Отец ребёнка: Кандинский Иосаф Хрисанфович
Смерть
1863