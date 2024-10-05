Исаева (Черепенина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Черепенина) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Черепенин Иван Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1839 ст.

Муж: Исаев Семен Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1839 ст.

Дочь: Исаева (Коркина) Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1846 ст.

Дочь: Исаева Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.03.1849 ст.

Сын: Исаев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1853 ст.

Дочь: Исаева Олимпиада Семеновна

Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.12.1857 ст.

Дочь: Исаева Анисия Семеновна

Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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