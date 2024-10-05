Исаева (Черепенина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Черепенин Иван Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1839 ст.
Муж: Исаев Семен Ефимович
Рождение ребёнка
20.12.1839 ст.
Дочь: Исаева (Коркина) Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович
Рождение ребёнка
03.07.1846 ст.
Дочь: Исаева Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович
Рождение ребёнка
16.03.1849 ст.
Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович
Рождение ребёнка
23.07.1853 ст.
Дочь: Исаева Олимпиада Семеновна
Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович
Рождение ребёнка
27.12.1857 ст.
Дочь: Исаева Анисия Семеновна
Отец ребёнка: Исаев Семен Ефимович
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно