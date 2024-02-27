Алексей Васильев
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Василий Яковлев
Мать: не указана
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Александрова
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Раскольник
Рождение ребёнка
09.07.1831 ст.
Сын: Емельян Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Раскольник
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Раскольница
Рождение ребёнка
27.04.1842 ст.
Сын: Максим Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Раскольник
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Раскольница
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Ирина Александрова
Раскольница
Смерть
Неизвестно