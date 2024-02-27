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Алексей Васильев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Василий Яковлев

Мать: не указана

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Александрова

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
09.07.1831 ст.

Сын: Емельян Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
10.04.1837 ст.

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
27.04.1842 ст.

Сын: Максим Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
17.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Ирина Александрова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно

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