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NN
NN
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хлодерих
485 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Агиульф
Добавил:
СГ
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Отец:
Хлодерих
Мать: не указана
Рождение ребёнка
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Сын:
Агиульф
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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