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Ляхова Матрена Романова

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1871

Отец: Романов (однодворец) Александр Дмитриевич

Мать: Романова Анастасия Ивановна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Ляхов (однодворец) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1888

Муж: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1891

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Ляхов (однодворец) Степан Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1901

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1902

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Ляхов (однодворец) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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