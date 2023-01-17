Ляхова Матрена Романова
Место рождения
Дата рождения09.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1871
Рождение ребёнка
01.11.1888
Бракосочетание
15.?.1888
Рождение ребёнка
01.11.1891
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1896
Рождение ребёнка
29.03.1901
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1902
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1904
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ляхов (писарь , Однодворец) Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно