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Яков Кириллов
Яков Кириллов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1783
Дата смерти
1796
Пол
Мужской
Отец
Кирилл
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец:
Кирилл
Мать:
?
Смерть
1796
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
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