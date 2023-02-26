Яков Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кирилл

Мать: ?

Смерть
1796
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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