Киндер Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киндер Ульяна Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1913
Дочь: Пелипас (Киндер) Анна Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рассыпное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно