Киндер Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндер Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киндер Ульяна Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1913

Дочь: Пелипас (Киндер) Анна Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рассыпное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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