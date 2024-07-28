Седова (Капшук) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Капшук) Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1988

Отец: Капшук Сергей Андреевич

Мать: Капшук Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
09.06.2013

Сын: Седов Серафим, старший Евгеньевич

Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
19.02.2015

Сын: Седов Федор, второй сын Евгеньевич

Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.03.2017

Сын: Седов Егор, третий сын Евгеньевич

Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
02.01.2020

Дочь: Седова София, четвертая Евгеньевна

Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич

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