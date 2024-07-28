Седова (Капшук) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1988
Отец: Капшук Сергей Андреевич
Мать: Капшук Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2013
Сын: Седов Серафим, старший Евгеньевич
Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.02.2015
Сын: Седов Федор, второй сын Евгеньевич
Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.03.2017
Сын: Седов Егор, третий сын Евгеньевич
Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
02.01.2020
Дочь: Седова София, четвертая Евгеньевна
Отец ребёнка: Седов Евгений Евгеньевич