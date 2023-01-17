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Крупнов Никифор Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877

Отец: Крупнов Иван Андреевич

Мать: Крупнова Анастасия Филипповна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Вера Никифоровна

Мать ребёнка: Крупнова Ульяна Ионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лидия Никифоровна

Мать ребёнка: Крупнова Ульяна Ионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Алевтина Никифоровна

Мать ребёнка: Крупнова Ульяна Ионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупнова Ульяна Ионовна

Смерть
Неизвестно
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