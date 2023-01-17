Крупнов Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Вера Никифоровна
Мать ребёнка: Крупнова Ульяна Ионовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лидия Никифоровна
Мать ребёнка: Крупнова Ульяна Ионовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Алевтина Никифоровна
Мать ребёнка: Крупнова Ульяна Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупнова Ульяна Ионовна
Смерть
Неизвестно