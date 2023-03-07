Крупнова Анастасия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти26.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1855
Рождение ребёнка
23.12.1858
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1862
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1867
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.12.1871
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.01.1874
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1876
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1877
Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич
Смерть
26.04.1882