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Крупнова Анастасия Филипповна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

26.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.07.1855

Муж: Крупнов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
23.12.1858

Сын: Крупнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Крупнов Егор Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Сорокина (ярлыкова) Акилина Крупнова

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1867

Сын: Крупнов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Крупнов Даниил Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1874

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1876

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1877

Сын: Крупнов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Крупнов Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.04.1882
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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