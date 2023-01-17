Герулайтис Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герулайтис Юрий Николаевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

13.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
С 1935 по 1948
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
По 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1948 по 1951
Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Галина Рафаиловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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