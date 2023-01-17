Герулайтис Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1932
Работа или профессия
С 1935 по 1948
Образование
По 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1948 по 1951
Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно