Леготкина Татьяна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леготкина) Анна
Отец ребёнка: Леготкин Федор
Рождение ребёнка
1823
Сын: Леготкин Степан
Отец ребёнка: Леготкин Федор
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Леготкина) Василиса
Отец ребёнка: Леготкин Федор
Рождение ребёнка
1830
Сын: Леготкин Иван
Отец ребёнка: Леготкин Федор
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Леготкин) Мария
Отец ребёнка: Леготкин Федор
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Леготкина) Епистиния
Отец ребёнка: Леготкин Федор
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Леготкин) Феодосия
Отец ребёнка: Леготкин Федор