Леготкина Татьяна Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеготкина Татьяна Саввична

Леготкина Татьяна Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леготкина) Анна

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Леготкин Степан

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Леготкина) Василиса

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Леготкин Иван

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Леготкин) Мария

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Леготкина) Епистиния

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Леготкин) Феодосия

Отец ребёнка: Леготкин Федор

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.