Романова Агафья Галкина
Место рождения
Дата рождения04.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1887
Бракосочетание
14.02.1905
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1908
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1909
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Иванович
Рождение ребёнка
31.10.1910
Сын: Романов Спиридон Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1913
Сын: Романов Вов Никита Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Романов Николай Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно