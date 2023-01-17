Романова Агафья Галкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Агафья Галкина

Романова Агафья Галкина

avatar

Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1887

Отец: Галкин Константин Никифорович

Мать: Галкина Анастасия Хазова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.02.1905

Муж: Романов Степан Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1909

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.10.1910

Сын: Романов Спиридон Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1913

Сын: Романов Вов Никита Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Романов Николай Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close