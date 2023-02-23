Галкина Анастасия Хазова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Анастасия Хазова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

27.05.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1887

Дочь: Романова Агафья Галкина

Отец ребёнка: Галкин Константин Никифорович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Константин Никифорович

Смерть
27.05.1892
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