Галкина Анастасия Хазова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти27.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1887
Дочь: Романова Агафья Галкина
Отец ребёнка: Галкин Константин Никифорович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1892