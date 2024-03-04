Бондаренко Варвара Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Бондаренко Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иоан Сергеевич
Отец ребёнка: Бондаренко Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно