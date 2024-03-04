Бондаренко Варвара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Варвара Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Бондаренко Сергей Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иоан Сергеевич

Отец ребёнка: Бондаренко Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно

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