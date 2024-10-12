Тарасова (Белова) Акилина (Акулина) Ивановна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова (Белова) Акилина (Акулина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Тарасов Гавриил Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Дочь: Семенова (Тарасова) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.12.1898

Сын: Тарасов Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Дмитриевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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