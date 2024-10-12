Тарасова (Белова) Акилина (Акулина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
02.08.1891
Дочь: Семенова (Тарасова) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.12.1898
Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно