Афонина Людмила Петровна
Место рожденияг.Калуга
Дата рождения08.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1956
Отец: Мурашов Петр Алексеевич
Мать: Мурашова Анна Ивановна
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1979
Дочь: Пескова (Баранова) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Баранов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1986
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности