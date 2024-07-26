Афонина Людмила Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонина Людмила Петровна

Место рождения

г.Калуга

Дата рождения

08.06.1956

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1956

Отец: Мурашов Петр Алексеевич

Мать: Мурашова Анна Ивановна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1979

Дочь: Пескова (Баранова) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Баранов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1986

Сын: Афонин Олег Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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