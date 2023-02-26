Агафья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Львовна

Агафья Львовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лев Дмитриевич

Мать: Васса?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close