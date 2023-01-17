Демид Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1678

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Вычислено 1713 г.р.
Вычислено 1726 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1678

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1713

Сын: Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Устиния Евстифеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1726

Сын: Матвей Дементьевич

Мать ребёнка: Устиния Евстифеевна

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Евстифеевна

Смерть
1748
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
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