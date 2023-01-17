Демид Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1678
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1678
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713
Сын: Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Устиния Евстифеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1726
Сын: Матвей Дементьевич
Мать ребёнка: Устиния Евстифеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Евстифеевна
Смерть
1748