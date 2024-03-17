Жизневская Ядвига Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балцевич Анна Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балцевич Вера Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балцевич Ирина Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балцевич Елена Эдуардовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балцевич Эдуард
Смерть
Неизвестно