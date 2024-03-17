Жизневская Ядвига Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жизневская Ядвига Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жизневская София Ипполитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балцевич Анна Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балцевич Вера Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балцевич Ирина Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балцевич Елена Эдуардовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балцевич Эдуард

Смерть
Неизвестно

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