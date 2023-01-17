Алексеева (Ивашура) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Ивашура) Евгения Михайловна

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Место рождения

село Покровка, Покровский район, Фрунзенская область, Киргизская ССР

Дата рождения

29.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957

Отец: Ивашура Михаил Андреевич

Мать: Ивашура Людмила Дмитриевна

село Покровка, Покровский район, Фрунзенская область, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
27.07.1981

Сын: Алексеев Станислав Леонидович

Отец ребёнка: Алексеев Леонид Александрович

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Леонид Александрович

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