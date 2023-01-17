Алексеева (Ивашура) Евгения Михайловна
Место рождениясело Покровка, Покровский район, Фрунзенская область, Киргизская ССР
Дата рождения29.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957
село Покровка, Покровский район, Фрунзенская область, Киргизская ССР
Рождение ребёнка
27.07.1981
Сын: Алексеев Станислав Леонидович
Отец ребёнка: Алексеев Леонид Александрович
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно