Котельникова (Елокина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Елокина) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1985

Сын: Котельников Иван Иванович

Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич

Рождение ребёнка
03.05.1986

Дочь: Максимова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич

Рождение ребёнка
31.12.1990

Сын: Котельников Илья Иванович

Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич

Рождение ребёнка
23.04.1993

Дочь: Лобкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич

Рождение ребёнка
15.06.2003

Сын: Котельников Филипп Иванович

Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Иван Ильич

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