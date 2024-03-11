Котельникова (Елокина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1985
Сын: Котельников Иван Иванович
Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1986
Дочь: Максимова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич
Рождение ребёнка
31.12.1990
Сын: Котельников Илья Иванович
Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1993
Дочь: Лобкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич
Рождение ребёнка
15.06.2003
Сын: Котельников Филипп Иванович
Отец ребёнка: Котельников Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно