Пачков Юрий Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пачков Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пачков Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна

Амурская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пачкова) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна

Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна

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