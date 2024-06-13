Пачков Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна
Амурская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пачкова) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Пачкова (Синютин) Татьяна Владимировна
Амурская обл.
Бракосочетание
Неизвестно