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Мальдина Гликерья Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ефимова Ефросинья Алексеева

Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Мальдин Федор Алексеев

Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
?.04.1875

Сын: Мальдин Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов

Рождение ребёнка
21.10.1876

Дочь: Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов

Смерть
Неизвестно
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