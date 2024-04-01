Мальдина Гликерья Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ефимова Ефросинья Алексеева
Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
?.04.1875
Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1876
Дочь: Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Мальдин Алексей Уряд. Выс. Медвежьего Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно