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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Троченко Владимир Петрович

Мать: Лисниченко Матрёна Иосифовна

Смерть
1979
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