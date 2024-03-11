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Василий
Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Троченко Владимир Петрович
1915 г.р.
Мать
Лисниченко Матрёна Иосифовна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Троченко Владимир Петрович
Мать:
Лисниченко Матрёна Иосифовна
Смерть
1979
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