Губачова Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губачова Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачовъ Василий

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Губачова) Татьяна

Отец ребёнка: Губачовъ Василий

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Губачова) Авдотья

Отец ребёнка: Губачовъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Губачова) Настасья

Отец ребёнка: Губачовъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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