Губачова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губачовъ Василий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Губачова) Татьяна
Отец ребёнка: Губачовъ Василий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Губачова) Авдотья
Отец ребёнка: Губачовъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Губачова) Настасья
Отец ребёнка: Губачовъ Василий