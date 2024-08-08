Жолобов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобов Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жолобова) Вера

Мать ребёнка: (Шелобанова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жолобов Сергей

Мать ребёнка: (Шелобанова) Мария

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Лукина (Жолобова) Людмила

Мать ребёнка: (Шелобанова) Мария

Смерть
1989

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