Жолобов Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жолобова) Вера
Мать ребёнка: (Шелобанова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жолобов Сергей
Мать ребёнка: (Шелобанова) Мария
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Лукина (Жолобова) Людмила
Мать ребёнка: (Шелобанова) Мария
Смерть
1989