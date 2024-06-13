Юдчиц Ефросинья Ильинична 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдчиц Ефросинья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Юдчиц Татьяна Венедиктовна

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Юдчиц Ксения Венедиктовна

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Юдчиц Евдокия Венедиктовна

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Юдчиц Феодора Венедиктовна

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Косевич (Юдчиц) Мария Венедиктовна

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Юдчиц Лукия Венедиктовна

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Юдчиц Андрей Венедиктович

Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович

Смерть
Неизвестно

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