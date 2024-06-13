Юдчиц Ефросинья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Юдчиц Татьяна Венедиктовна
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Юдчиц Ксения Венедиктовна
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Юдчиц Евдокия Венедиктовна
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Юдчиц Феодора Венедиктовна
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Косевич (Юдчиц) Мария Венедиктовна
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Юдчиц Лукия Венедиктовна
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Юдчиц Андрей Венедиктович
Отец ребёнка: Юдчиц Венедикт Никифорович
Смерть
Неизвестно