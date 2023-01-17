Иванов Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1939
Сын: Иванов Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Венедиктова Александра Гавриловна
Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Мария
Смерть
Неизвестно