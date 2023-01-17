Иванов Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1939

Сын: Иванов Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Венедиктова Александра Гавриловна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Иванова Мария

Смерть
Неизвестно
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