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Иванов Леонид Григорьевич

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Место рождения

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.05.1939

Дата смерти

05.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939

Отец: Иванов Григорий Степанович

Мать: Венедиктова Александра Гавриловна

Преображенка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1962

Дочь: Иванова Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Иванова Елизавета Лукьяновна

Рождение ребёнка
03.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Майя Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Майя Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Елизавета Лукьяновна

Смерть
05.01.1995
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина: гломерулонефрит, нефросклероз
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