Иванов Леонид Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1939
Дата смерти05.01.1995
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1962
Дочь: Иванова Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Иванова Елизавета Лукьяновна
Рождение ребёнка
03.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Майя Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1995
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина: гломерулонефрит, нефросклероз