Головинский Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушковская (Головинская) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Головинская Давидюк (Карабанова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Головинская) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Головинская Давидюк (Карабанова) Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
01.03.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головинская Давидюк (Карабанова) Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно