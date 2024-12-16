Головинский Дмитрий Иванович 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головинский Дмитрий Иванович

Место рождения

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушковская (Головинская) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Головинская Давидюк (Карабанова) Анастасия Федоровна

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головинская) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Головинская Давидюк (Карабанова) Анастасия Федоровна

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.01.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головинская Давидюк (Карабанова) Анастасия Федоровна

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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