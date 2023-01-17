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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

1913 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: ?

Мать ребёнка: Ефросинья Гаврилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: ?

Мать ребёнка: Ефросинья Гаврилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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