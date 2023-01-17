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Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: ?
Мать ребёнка: Ефросинья Гаврилова
Рождение ребёнка
1914
Сын: ?
Мать ребёнка: Ефросинья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно