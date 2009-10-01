Лыгина Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгина Софья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.2009

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.2009

Отец: Лыгин Сергей Анатольевич

Мать: Лыгина Алла

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