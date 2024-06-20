Моисеев Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Константин Викторович

Мать ребёнка: Моисеева (Яцун) Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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